Aksaray’da 1229 yılında Birinci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Türk dizilerinden etkilenen yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Anadolu Selçuklu döneminin günümüze ulaşan en büyük kervansaraylarından biri olan Sultanhanı, restorasyon çalışmalarıyla birlikte aslına uygun şekilde düzenlenerek turizme kazandırıldı. İçerisindeki han odaları, mutfak, hamam ve yaşam alanları dönemin şartlarına uygun biçimde yeniden canlandırıldı.

Yılda ortalama 200 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kervansarayda, ziyaretçilerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, yerli ziyaretçilerden ücret alınmadığını belirterek yapının kültürel tanıtım açısından önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Solak, özellikle Türk dizilerinin yabancı turistler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Endonezyalılar dizilerimizden etkilenip geliyor. Güney Afrika ülkelerinden gelen turistler var. Her gelen Sultan Süleyman’dan bahsediyor. Önceden İngiliz ve Alman turistler ağırlıktaydı, artık çok daha geniş bir turist profili oluştu” dedi.

İngiliz turistlere bölgeyi tanıtan tur rehberi Doç. Dr. Nur Ündey ise restorasyonun kervansaraya büyük katkı sağladığını belirterek, “Kervansaray yeniden işlev kazandı ve ziyaretçiler için çok daha anlamlı hale geldi. İpek Yolu’nun izlerini görmek turistler için oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor” ifadelerini kullandı.

Sultanhanı Kervansarayı, hem tarihi dokusu hem de kültürel mirasıyla Aksaray turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.