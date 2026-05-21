Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ortaköy çevre yolunda meydana geldi. Recep Taşkale (64) yönetimindeki 06 FH 6367 plakalı otomobil ile Niyazi Gözen’in (31) kullandığı 68 ACS 254 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Gözen’in kullandığı otomobil takla attı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Recep Taşkale ile Niyazi Gözen ve araçta bulunan İbrahim Erten (31) yaralandı.

Yaralılardan Recep Taşkale, ambulansla kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Niyazi Gözen ile İbrahim Erten ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Kamerada

Öte yandan iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin savrularak takla attığı görüldü.