İstanbul Medikal Termal Tuzla’da düzenlenen Uluslararası Buhardan Tedaviye Zirvesi, Türkiye’nin termal mirasını, doğal terapi uygulamalarını, medikal wellness yaklaşımını ve kanıta dayalı sağlık anlayışını aynı platformda buluşturdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü, Doğal Sağlık Derneği ve Alman Medikal Wellness Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen zirveye; akademisyenler, hekimler, sektör temsilcileri ve kamu yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

DR. FATİH SEYRAN: ANADOLU’NUN ŞİFAHANE GELENEĞİ YENİDEN YORUMLANMALI

Gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, Türkiye’nin sağlık turizminde yalnızca tedavi odaklı değil; sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık, termal kaynaklar ve medikal wellness ekseninde de güçlü bir küresel marka oluşturabileceğini ifade etti.

Anadolu’nun kadim şifahane kültürüne dikkat çeken Seyran, sağlık anlayışının geçmişte yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Anadolu’nun şifahaneleri; suyun, buharın, doğanın, müziğin, mimarinin ve huzurun insanı bütüncül olarak ele aldığı merkezlerdi. Dünyada bugün sağlıklı yaşam, wellness, longevity yani sağlıklı yaşam süresinin uzatılması ve koruyucu sağlık yaklaşımları yeniden yükselirken Türkiye’nin bu kadim birikimi çağdaş sağlık turizmi vizyonuyla yeniden yorumlaması gerekiyor.”

“YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE KORUYUCU SAĞLIK VAR”

Dr. Seyran, sağlık turizminde yeni dönemin yalnızca ameliyat ve klinik hizmetler üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek, sağlıklı yaş alma ve yaşam kalitesini artırma yaklaşımının ön plana çıktığını söyledi. Dünyada insanların artık sadece tedavi olmak için değil; daha sağlıklı yaşamak, stres yönetimi sağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yaşam süresini kaliteli biçimde uzatmak amacıyla seyahat ettiğini ifade eden Seyran, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sağlık turizminin geleceğinde sağlıklı yaşam merkezleri, termal tesisler, medikal wellness uygulamaları, kronik hastalık yönetimi, beslenme, hareket, uyku düzeni, stres yönetimi ve dijital takip sistemleri çok daha belirleyici olacaktır.”

