Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelindiği tarihi zirve, emek dünyasında ve uluslararası arenada büyük bir heyecan uyandırdı. Küresel kamu yönetiminin dijitalleştiği ve yapay zekâ teknolojileriyle yeniden şekillendiği XXI. yüzyılda, genç kamu emekçilerinin hak arama mücadelesine yön verecek olan bu üst çatı kuruluşu, ilk günden itibaren küresel sendikal hareketin yeni cazibe merkezi olarak konumlandı.

Tarihi İlan Astana’dan Yapıldı

"Tek Millet, İki Devlet" ülküsüyle ilk stratejik temasları kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen bu büyük küresel hamle, yönünü Türkistan coğrafyasının kalbine çevirerek tarihi neticesine ulaştı. Uluslararası kurultay süreçlerini yönetmek, resmi temasları gerçekleştirmek ve birliğin kurumsal altyapısını oluşturmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, kurultayda: Bozulan dünya düzenini yeniden eksenine oturtacak olan Türki devletlerin yapacağı işbirlikleridir dedi.

Astana'dan yükselen tarihi irade beyanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Furkan Ali Çiftçioğlu, Türkiye’de yaktıkları bağımsız, dinamik ve yeni nesil sendikacılık meşalesini evrensel bir boyuta taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Çiftçioğlu, konuşmasında şu vurguları yaptı:

"Bugün burada, Astana’da sadece uluslararası bir sivil toplum kuruluşu kurmuyoruz; küresel emek hareketinin geleceğini, gençliğin inovatif enerjisi ve entelektüel birikimiyle yeniden inşa ediyoruz. WAYTU bugün tohumları Türki devletlerde atılan yarın Avrupa’ya bir gün Amerika kıtasına dek uzanacaktır. Geleneksel sendikacılık kalıplarını yıkan bu yeni nesil vizyon, dijitalleşen dünya bürokrasisinde genç liderlerin karar mekanizmalarındaki rolünü en üst seviyeye çıkaracaktır. Astana’da başlattığımız bu hareket, küresel sendikal konjonktürde ezberleri bozacak ve yeni bir çağın miladı olacaktır."

Kurucu Genel Başkanlığa Osman Kaya Seçildi

Uluslararası delegelerin tam mutabakatı ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen kurul neticesinde, Dünya Genç Sendikacılar Birliği’nin (WAYTU) Kurucu Genel Başkanlığına, Türkiye’de sendikal harekete yön veren vizyoner lider Osman Kaya seçildi. Aynı zamanda Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanlığını da uhdesinde bulunduran Osman Kaya’nın küresel başkanlığı, uluslararası sivil toplum çevrelerinde ve kurucu üye ülkelerin bürokratik mekanizmalarında çok büyük bir güven ve memnuniyetle karşılandı. Türkiye’de inşa ettiği kitlesel sendikal başarı modelini dünyaya ihraç eden Genel Başkan Osman Kaya liderliğindeki WAYTU, uluslararası arenada doğrudan "oyun kurucu" bir aktör olarak sahaya indi.

Küresel Emek Dünyasında Büyük Heyecan

Kuruluş haberiyle birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere birçok dünya sivil toplum kuruluşu, akademi çevresi ve bürokrasi kanadında geniş yankı uyandıran Dünya Genç Sendikacılar Birliği, geleceğin iş gücü politikalarında belirleyici rol oynayacağını ilk andan hissettirdi. Üye ülkeler arasında entelektüel sermaye aktarımını sağlamayı, genç bürokratların kamu diplomasisi ve müzakere kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen birlik, sınırlar ötesi sarsılmaz bir kurumsal dayanışma ağı örecek.

Astana'da ilan edilen bu başlangıcın ardından, Dünya Genç Sendikacılar Birliği (WAYTU) merkez yönetim organlarının nihai şekillendirilmesi, uluslararası çalışma raporlarının tanzimi ve dünya genelindeki ülke temsilciliklerinin yapılandırılması amacıyla stratejik yol haritasını uygulayacağı ilk çalışmalarına vakit kaybetmeden başlandı.