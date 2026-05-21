Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Donald Trump, İsrail’de çok yüksek bir destek oranına sahip olduğunu savundu. Trump açıklamasında, “Şu anda İsrail’de yüzde 99’dayım. Başbakanlığa aday olabilirim.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığı görevinden sonra farklı planlarının olabileceğini ima eden Trump, “Belki bunu yaptıktan sonra İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum.” diyerek gündem yarattı.

İran Gündemi Sırasında Açıklama Geldi

Trump’ın açıklamaları, İran ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sırada geldi. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin yeniden dünya gündemine taşındığı dönemde yapılan bu çıkış, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Trump’ın İsrail’e yönelik sözleri, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası basında dikkat çekici açıklamalar arasında değerlendirildi.

ABD’de Trump’ın Onay Oranı Yüzde 37

Öte yandan Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 14-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, Trump’ın ABD’deki genel onay oranı yüzde 37 olarak ölçüldü.

Araştırma sonuçlarında, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun Trump’ın başkanlık performansını onaylamadığı belirtildi. Ankette ayrıca ülkedeki siyasi kutuplaşmanın sürdüğüne dikkat çekildi.

Trump’ın Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Donald Trump’ın “İsrail Başbakanlığı” açıklaması kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı söz konusu ifadeleri şaşkınlıkla karşıladı. Uzmanlar ise Trump’ın bu tarz çıkışlarla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ettiğini belirtiyor.