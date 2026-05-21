Parti teşkilatlarının sandık iradesine ve parti hukukuna sahip çıkacağı belirtilen açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’e destek vurgusu öne çıktı. İl başkanları, “Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız” mesajını verdi.

Açıklamada ayrıca, CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğu savunularak, iktidar değişimi sürecinin engellenemeyeceği ifade edildi. Parti örgütlerinin demokratik mücadeleyi sürdüreceği belirtilirken, kamuoyuna “birlik ve dayanışma” çağrısı yapıldı.

81 il başkanımızın ortak açıklaması:



“Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır.



Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız.” pic.twitter.com/cvNQ4F3QOL — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 21, 2026