İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin yaptığı kapsamlı basın açıklamasında ekonomi, eğitim, gençlik, çevre, terörle mücadele ve yabancı yatırım politikaları üzerinden hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Kavuncu, “Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef bu ülkeye çok pahalıya mal oldu” dedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İYİ Parti Genel Merkez'de düzenlenen Basın toplantısının başında şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten İYİ Parti Sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün yıl dönümünü de andı. Yaklaşık 200 bin Kırım Tatarları’nın sürgüne gönderildiğini hatırlatan Kavuncu, hayatını kaybeden soydaşlar için rahmet diledi. Kavuncu ayrıca, 2. Lig’e yükselen Orduspor 52 FK’yi ve Ordulu vatandaşları tebrik etti.

“GENÇLER GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYOR”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Kavuncu, gençlere kültür, sanat ve spor faaliyetleri için ekonomik destek verilmesini içeren önerilerinin TBMM’de reddedildiğini söyledi. Özellikle üniversite mezunlarının yaşadığı işsizlik sorununa değinen Kavuncu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamu atamalarında ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Merkezi atamalarda yüksek puan alınmasına rağmen gençlerin atanamadığını ifade eden Kavuncu, mülakat sisteminin de büyük bir motivasyon kaybı yarattığını kaydetti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA “CİDDİYETSİZLİK” ELEŞTİRİSİ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yabancı dil yeterlilik sınavı kararını da eleştiren Kavuncu, yaklaşık 100 bin öğrenciyi ilgilendiren uygulamanın plansız şekilde duyurulduğunu savundu. Öğrencilerin sınav sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söyleyen Kavuncu, “Örnek soru yok, hazırlık süreci yok, telafi sistemi belirsiz. Bu karar yüz binlerce öğrencinin hayatını etkiliyor” dedi.

“GENÇLERİ VİZE KUYRUKLARINDAN ÇIKARIN”

Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye Yüzyılı’nı gençlerle inşa edeceğiz” açıklamasına da değinen Kavuncu, gençlerin yurtdışına gitme hayali kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Önce gençleri konsolosluk kapılarındaki vize kuyruklarından çıkarın.”

MADENCİLİK VE ÇEVRE POLİTİKALARINA TEPKİ

Kavuncu’nun en dikkat çeken başlıklarından biri çevre ve madencilik politikaları oldu. Özellikle Artvin’in Arhavi ilçesi ile Amasya Taşova’daki maden projelerine tepki gösteren Kavuncu, çevresel etki değerlendirme süreçlerinin devre dışı bırakıldığını savundu. “Su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir” diyen Kavuncu, altın ve kömür madenciliğinin Türkiye’nin geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Kavuncu, “Kalkınma elbette önemlidir ancak doğayı, suyu ve ormanları yok ederek kalkınma olmaz” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ BU ÜLKEYE ÇOK PAHALIYA MAL OLDU”

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento İle İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, iktidara ekonomi üzerinden yüklenerek “Mehmet Şimşek’in ekonomi programı çökmüştür” dedi. Nisan ayından geçerli olmak üzere dar gelirlilere ve memurlara yüzde 10 oranında zam yapılması gerektiğini söyleyen Kavuncu, “Açlık sınırının altında kalan dar gelirlinin yaşayacak durumu kalmadı. Bir varsayım üzerine zam yapıyorsunuz ve hiçbir zaman tutmuyor. Yapmış olduğunuz zamlar belli bir süre sonra kuşa dönüyor” ifadelerini kullandı. Ekonomi politikalarını değerlendirmeye devam eden Kavuncu, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.