AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy gençlerle sohbet ederek bayram coşkusunu paylaştı. Rukiye Toy, 19 Mayıs’ın milletimizin bağımsızlık ruhunu ve gençliğe duyulan güveni simgelediğini belirterek, “Gençlerimiz geleceğimizin mimarlarıdır. Güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı onların azmi, heyecanı ve vatan sevgisidir” ifadelerini kullandı.

Güneykaya Beldesinde gençlerle bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam ve kıymet taşıdığını ifade eden Toy, 19 Mayıs’ın taşıdığı bağımsızlık ruhunu, umut ve heyecanı gençlerle birlikte paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toy, gençlerin daha güçlü bir ülkede yaşaması ve daha güvenli yarınlara ulaşması için çalışmayı sürdürdüklerini kaydederek sözlerine son verdi.