Almanya'nın doğusundaki Görlitz kentinde, tatil amaçlı kullanılan dairelerin bulunduğu tarihi bir apartman çöktü. Yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Polis, enkaz altında kaldıkları değerlendirilen üç kişinin '25 ve 26 yaşlarında Romanya vatandaşı iki kadın ile Alman ve Bulgar vatandaşlığı bulunan 47 yaşında bir erkek' olduğunu açıkladı. Binanın çökmesinin nedeninin gaz patlaması olabileceğini kaydeden yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

