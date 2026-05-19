Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar ibadet sırasında merkeze silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

San Diego Polisi: Durum Kontrol Altında

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl yaptığı açıklamada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiğini belirtti. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edildi.

Ayrıca San Diego Polis Departmanı tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı duyuruldu.

Saldırganlar İntihar Etti

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüphelinin olay yerinde intihar ettiğini açıkladı. Şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nefret Suçu Şüphesi

ABD’li güvenlik yetkilileri, saldırının nefret suçu kapsamında değerlendirildiğini ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından İslam Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Saldırı, ABD’de ibadethanelere yönelik güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.