Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki orman alanları bir kez daha tartışmalı bir düzenlemeyle orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; aralarında Muğla, Balıkesir, Mersin, Antalya ve İzmir’in de bulunduğu 21 ilde milyonlarca metrekarelik alanın statüsü değiştirildi.

Karar özellikle kıyı şeritleri, turizm bölgeleri ve doğal sit alanlarına yakın parseller nedeniyle çevrecilerin tepkisini çekti. Uzmanlar, “orman vasfını yitirdi” gerekçesiyle yapılan düzenlemelerin yeni yapılaşmaların önünü açabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan düzenleme, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı maddesine dayandırıldı. Buna göre belirlenen alanlar artık orman statüsünde değerlendirilmeyecek. Karar kapsamında çıkarılan alanların yerine Hazine arazilerinin orman sınırlarına dahil edileceği belirtilse de, çevre örgütleri bunun fiili kaybı telafi etmeyeceğini savunuyor.

Listede özellikle Muğla ve Mersin’de kıyıya yakın bölgeler, Balıkesir’de doğal alanlar, İzmir ve Antalya’da ise rant baskısının yoğun olduğu bölgeler dikkat çekti.

Çevre savunucuları, son yıllarda art arda gelen benzer kararlarla birlikte orman alanlarının sistematik biçimde daraltıldığını belirterek kamuoyuna şeffaflık çağrısı yaptı. Ormancılık uzmanları ise “orman dışına çıkarma” kararlarının uzun vadede ekolojik yıkımı derinleştireceği görüşünde.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.