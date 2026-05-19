Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda Bahçeli, gençlerin bayramını kutlayarak Millî Mücadele kahramanlarını andı.

“Şehitleri Rahmet ve Minnetle Anıyorum”

Mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Bahçeli mesajında, “Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs Vurgusu

19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekilen mesajda, gençliğin ülkenin geleceği olduğu vurgulandı.