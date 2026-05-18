Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke: “Üzücü Bir Bitiş Oldu”

Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı açıklamada rotasyon nedeniyle sahaya farklı bir kadro ile çıktıklarını belirterek sezonun sonunun beklenmedik şekilde kötü sonuçlandığını söyledi.

Tekke, “Çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Rotasyon yapmak zorundaydık. Genç oyunculara süre vermek istedik. Ancak basit hatalar yaptık ve mağlubiyet geldi” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sezonun genel değerlendirmesini ise kupa finaline odaklanarak yaptı:

“Bizim için önemli bir maç daha var. Sezonu kupa ile tamamlamak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek en büyük hedefimiz.”

“Kupayı Şehre Getirmek İstiyoruz”

Fatih Tekke, final maçına ilişkin soruları da yanıtlayarak, saha ve şehir fark etmeksizin tek hedeflerinin kupa olduğunu vurguladı.

“Bizim için nerede oynadığımızın önemi yok. Önemli olan kupayı kazanıp şehrimize getirmek” dedi.

Metin Diyadin: “Ligde Kalmak Bizi Mutlu Etti”

Metin Diyadin ise açıklamasında, takımının ligde kalmasının ve varlığını sürdürmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Diyadin, “Son iki maçta aldığımız puanlarla ligde kaldık. Bu bizim için çok değerliydi” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca kişisel bir vurgu yaparak memleketine ve kariyerine dair duygularını da paylaştı ve açıklamasını “bilen bilir” sözleriyle tamamladı.