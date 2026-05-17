Ankara’nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların ardından şükür duasında buluştu. İlçe merkezine bağlı Yukarı Emirler Mahallesi’nde düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, edilen duaların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mahalle halkı, bereketli geçen yağış sezonunun ardından bir araya gelerek hem şükretti hem de dayanışma örneği sergiledi.

“Dayanışma Kültürümüz Güçleniyor”

Programda konuşan Baki Demirbaş, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini ifade etti. Geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çeken Demirbaş, ortak değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kuraklık Duasından Şükür Buluşmasına

Mahalle sakinlerinden Yakup Aydoğan ise önceki yıllarda kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl ise bol yağış nedeniyle şükür için bir araya geldiklerini dile getirdi. Aydoğan, yağışların tarımsal üretim açısından da sevindirici olduğunu belirtti.