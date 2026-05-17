Ankara genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkat çeken bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmalarda, valizler içerisine gizlenmiş toplam 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valizlere Gizlenmiş Uyuşturucu Ortaya Çıkarıldı

Ekiplerin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucunun valizlere zulalanarak taşındığı belirlendi. Ele geçirilen maddeye el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

2 Şüpheli Hakkında Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.