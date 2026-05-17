Ülkemizde son dönemde özellikle işçi ve emekliler ekonomik sorunlarla karşı karşıya adeta yaşam mücadelesi veriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Lider Büro-Sen Genel Başkanı Fatih Demirel, kamu işçilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksek vergi kesintileri, fazla mesailerin kaldırılması, yemek ve yol ücretlerindeki kayıplar ile bazı kurumlarda yaşandığı öne sürülen mobbing uygulamalarının çalışanları zor durumda bıraktığını belirten Demirel, kamu işçisinin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını ifade etti. Yetkililere seslenen Demirel, kamu işçilerinin haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

“VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLEN İŞÇİ YOKSULLAŞIYOR”

Kamu işçilerinin maaşlarının yüzde 27’lik vergi dilimine girmesiyle birlikte gelir kaybının büyüdüğünü ifade eden Demirel, çalışanların ay sonunu getirmekte zorlandığını söyledi. Demirel, “Kamu işçisi artık maaşını almadan ne kadar kesileceğini düşünür hale geldi. Ay ortasını getiremeyen binlerce emekçi var. Vergi yükü altında ezilen kamu işçisi her geçen gün daha da yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı.

“MESAİLER KESİLDİ, EK GELİR KAPILARI KAPANDI”

Bazı kamu kurumlarında fazla mesai uygulamalarının kaldırıldığını ya da ciddi ölçüde sınırlandırıldığını belirten Demirel, bu durumun çalışanların bütçesinde büyük kayıplara yol açtığını söyledi. “Kamu işçisi zaten yüksek enflasyon altında eziliyor. Bir de mesailer kesildi. İnsanlar ayakta kalabilmek için fazla mesaiye ihtiyaç duyarken, birçok kurumda tasarruf adı altında işçilerin ek gelir kapıları kapatılıyor. Kamu işçisi artık temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor” diyen Demirel, uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“BAYRAM MESAİLERİ İŞÇİNİN ELİNDEN ALINIYOR”

Bazı kurumlarda resmi tatil ve bayram günlerinde kamu işçileri yerine memurların görevlendirildiğini öne süren Demirel, bunun işçilerin mesai hakkını ortadan kaldırdığını savundu. Demirel, “Kurumlar bazı yerlerde resmi tatil ve bayramlarda memurları görevlendiriyor. Çünkü kamu işçisi görevlendirilirse mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Bu durum kamu işçisinin alın terinin ve emeğinin yok sayılmasıdır. İşçinin hakkı adeta sistemli şekilde budanıyor.” dedi.

