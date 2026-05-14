BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,23 puan değer kazanırken toplam işlem hacmi 160,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,46 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 3,86 ile bilişim oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 8,76 düşüş yaşayan finansal kiralama faktoring sektörü olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda ise yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temasları yer aldı. Trump, aralarında Jensen Huang ve Elon Musk gibi önemli şirket temsilcilerinin bulunduğu heyetle Çin’de temaslarda bulundu.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelerden çıkan mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edildi. Şi, iki ülkenin “rakip değil ortak olması gerektiğini” ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump ve Şi’nin Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

Analistler, Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen özellikle yarı iletken ve teknoloji şirketlerindeki güçlü performansın küresel piyasalara destek verdiğini belirtti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilirken, ABD’de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri piyasaların odağında olacak.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 seviyelerinin direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.