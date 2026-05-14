İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Bahçetepe ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede; Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık’ın da şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında HTS kayıtlarına da yer verilirken, şüpheliler arasında iletişim trafiği bulunduğu ifade edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün değerlendirmesinde, bazı şüphelilerin Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkilerini kullanarak haksız kazanç sağladıkları yönünde görüş bildirildi.

“Kazı izni için 300 bin dolar verildi” iddiası

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alınması gereken kazı izinlerinin geciktirildiğini öne sürdü. Aktaş, Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha’nın, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe adına 300 bin dolar talep edildiğini söylediğini iddia etti.

Aktaş’ın ifadesine göre, söz konusu para Gürkan Dölekli tarafından İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe’ye iletildi.

Özer Ayık suçlamaları reddetti

Şüpheli Özer Ayık ise iddiaları reddederek, kazı talebinin BEDAŞ tarafından yapıldığını ve herhangi bir şekilde 300 bin dolar ödeme yapılmadığını savundu. Ayık, işin toplam bedelinin 1 milyon 400 bin lira olduğunu ifade etti.

Bahçetepe: İddialar gerçek dışı

Hakan Bahçetepe ise savunmasında Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını belirterek, “Özer Ayık’ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır” dedi.

Bahçetepe ayrıca, söz konusu kazı izninin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini, komisyonda çoğunluğun kendi partisinde olmadığını ve izin sürecinin yasal prosedürlere uygun ilerlediğini savundu.

3 ayrı suçlama yöneltildi

Hazırlanan iddianamede Hakan Bahçetepe hakkında;

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla,

“Rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla,

“Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Toplamda 10 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Bahçetepe hakkındaki iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.