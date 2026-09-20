Kılıçdaroğlu, Bolu’da Çiftçi Ailesine Konuk Oldu

19 Eylül Gaziler Günü neden kutlanıyor? İşte tarihçesi

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Tunçer kardeşler cesaretleriyle herkese örnek oluyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu belirtildi. Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Ne Görüştü?

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.