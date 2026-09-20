ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu belirtildi. Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: DHA