Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi Salça Günleri kapsamında 4 bin 480 aile salça kaynattı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda 1,5 ay boyunca vatandaşlar salça kaynattı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça kaynatan aileleri ziyaret edip, sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Salça Günleri'ni 8 yıldır yaptıklarını ifade etti.

Burada vatandaşların bir araya geldiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

'Mimar Sinan Evliyalar Parkı, Kocatepe ve Selçuklu mahallelerimiz olmak üzere 3 farklı bölgede farklı zamanlarda Salça Günleri'ni düzenledik. Burada mesai arkadaşlarımızla beraberiz 3 vardiya çalışıyoruz. 1,5 ay boyunca 24 saat, yaklaşık 100 personelle müdürlerimiz ve şeflerimizle birlikte burada vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Burada hem domates hem biber satışı da yapılıyor. Yakacağını getirmeyenler için odun da satılıyor. Bakır salça kazanını ve tuzu vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz. Alanda yıkama ve çekme işlemleri de ücretsiz yapılıyor. Bu sene rekor kırdık. 4 bin 480 aile Salça Günleri'nden faydalandı.'