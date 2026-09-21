Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında 26 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından gözler ustadan kalan mirasa ve yasal sürece çevrilmişti

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Usta sanatçının avukatı Bişar Abdi Alınak, İnanır’ın tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığını açıklarken, gerçeği yansıtmayan haberler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

TÜM MİRAS JÜLİDE KURAL’A

Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesine dair detaylar netleşti. İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirasını ile telif haklarını Kural’a bıraktığını duyurdu.

İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde doktor raporu alınarak ve iki tanık huzurunda düzenlenen vasiyetnameye ilişkin açıklama yapan Avukat Alınak, son dönemde basında yer alan asılsız içerikler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

“VASİYETİME UYUN”

Ayrıca İnanır’ın hayatının belgesel yapılmasına ilişkin izin hakkı, adına kurulabilecek vakıf veya dernek gibi girişimler ve tüm alacak ile telif hakları da Kural’a bırakıldı.

Vasiyetnamenin İnanır'ın "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" cümlesiyle tamamlandığını aktaran Alınak, Jülide Kural’ın hayatta olmaması ihtimaline karşılık da bir madde eklendiğini belirtti. Buna göre Kural'ın olmaması durumunda mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde paylaştırılması istendi.