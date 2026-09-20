Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kent genelinde farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Ümitköy, Çankaya ve Şafaktepe Kadınlar Lokali üyeleri, “Herkes için Hareketlilik” mesajıyla düzenlenen zumba etkinliğinde bir araya geldi. Müzik eşliğinde spor yapan kadınlar, hem hareketli yaşamın önemine dikkat çekti hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda da yürüyüş gerçekleştirildi. Şapka ve tişörtlerle etkinliğe katılan kadınlar, yürüyüş boyunca “her zaman hareket” mesajı verdi.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

ABB Ümitköy Kadınlar Lokali İdarecisi Fatma Pehlivanoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, amaçlarının hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, zumba etkinliğinin katılımcıların hem spor yapmasını hem de eğlenmesini sağladığını belirterek, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

“Hareket hayatımızda önemli bir yerde”

ABB Spor Eğitmeni Emel Söyler ise hareket etmenin yalnızca fiziksel sağlık açısından değil, kişinin kendisini iyi hissetmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Söyler, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketin hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermek için hep birlikte bir araya geldik. Birlikte hareketliliğe bir adım atmak için toplandık” dedi.