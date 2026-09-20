Kanal D’nin ilgi gören yapımlarından “Daha 17”nin oyuncuları ve set ekibi, dizinin adına da ayrı bir anlam kazandıran 17’nci bölüm öncesinde bir araya geldi.

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesinde sette gerçekleştirilen sürpriz kutlamada, üzerinde “Daha nice 17 bölümlere” yazan pasta kesildi. Oyuncular ve ekip, pasta kesiminin ardından birlikte fotoğraf çektirerek kutlama anlarını ölümsüzleştirdi.

Dizinin adıyla özdeşleşen bölüm

Kısa sürede kendine bir izleyici kitlesi oluşturan dizi için 17’nci bölüm, yalnızca sezonun yeni bölümlerinden biri olmanın ötesinde, yapımın adıyla da örtüşen sembolik bir anlam taşıdı.

Setteki kutlamadan renkli görüntüler paylaşılırken, oyuncuların neşeli anları dikkat çekti. Ekip, 17’nci bölümde izleyicileri yeni gelişmelerin beklediğinin de mesajını verdi.

Yeni bölüm bu akşam ekranda

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Daha 17”, 17’nci bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.