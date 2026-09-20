Ankara’nın kültürel miras alanlarını sanat etkinlikleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Hangarlar’da müzikseverleri ağırladı.

“Avrupa Miras Günleri Ankara” kapsamında ABB Kent Orkestrası ile Agora Senfoni Orkestrası iş birliğinde düzenlenen “Başkent Mum Işığında: Hangar’larda Bir Miras Konseri”, tarihi atmosferiyle dikkat çekti.

ABB ile Ankara Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen konserde sanat yönetmenliği ve piyano performansını Şef Murat Ömür Tuncer üstlendi. Etkinlikte Doruk Cankaya canlı ses tasarımı, Doruk İlhan aranjörlük, Mila Yenidoğan ise hareket tasarımı ve dans çalışmalarıyla yer aldı.

“Önemli bir kültürel miras alanında önemli bir etkinlik”

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, kültür sanat etkinliklerinde içerik ile mekânın uyumuna önem verdiklerini belirtti.

Avrupa Miras Günleri kapsamında Ankara’nın farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Köroğlu, Roma dönemine ait yapıların rehberler eşliğinde gezilmesinden AOÇ Hangarları’ndaki konsere kadar farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köroğlu, “Önemli bir kültürel miras alanında önemli bir miras etkinliği gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Yüz yıl önce burada üretim vardı, bugün sanat ürettik”

Konserin sanat yönetmeni ve Şef Piyanist Murat Ömür Tuncer de Hangarlar’ın geçmişi ile bugünkü işlevi arasındaki dönüşüme dikkat çekti.

“Başkent Mum Işığında” projesinin yedinci konserini gerçekleştirdiklerini belirten Tuncer, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tuncer, “Yüz yıl önce burada üretim vardı, bugün ise sanat ve müzik ürettik” sözleriyle tarihi mekânda konser vermenin kendileri için taşıdığı anlamı anlattı.

Fransız Kültür Merkezi’nden Hangarlara övgü

Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Pascale Boeglin-Rodier de etkinliğin Avrupa Miras Günleri ile güçlü bir uyum yakaladığını belirtti.

Hangarların birkaç ay önce yeni bir kültür alanı olarak açıldığını söyleyen Boeglin-Rodier, mekânın sanat etkinlikleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konserden duyduğu memnuniyeti dile getiren Boeglin-Rodier, orkestra ve dansçıların performansını da övgüyle değerlendirdi.