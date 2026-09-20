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Ankara’da Hava Bir Anda Değişecek: Sağanak ve Soğuk Geliyor

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Aramalarda ayrıca 119 bin 935 lira ile 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

Ekiplerin operasyonlarında uyuşturucu maddelerin yanı sıra 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör ve 66 fişek bulundu.

13-19 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram kokain, 35 kenevir bitkisi, 4 ecstasy ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ankara’da Hava Bir Anda Değişecek: Sağanak ve Soğuk Geliyor

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