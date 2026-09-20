26 Haziran’da hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır’ın mirasının nasıl paylaşılacağı henüz kesinleşmedi. İnanır’ın vasiyetnamesinin açıklanmasının beklendiği ilk duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Basına yansıyan bilgilere göre İnanır’ın İstanbul, Ordu ve farklı yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu iddia edildi.

Özel eşyalarının değeri 50 milyon lira

Usta sanatçının 25’ten fazla lüks saati ile altın çakmak, yüzük ve değerli kalemlerden oluşan kişisel koleksiyonunun yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu ileri sürüldü.

İnanır’ın yıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figürü de mirasın dikkat çeken parçaları arasında yer aldı. Nadir ve özel tasarım ürünlerin bulunduğu koleksiyonun değerinin 35 milyon liraya ulaşabileceği öne sürüldü.

Banka hesaplarında 200 milyon liradan fazla olduğu tahmin ediliyor

İnanır’ın banka hesapları ve finansal yatırımlarındaki nakit varlığının ise 200 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor. Taşınmazlar, özel eşyalar, koleksiyonlar ve nakit varlıklar birlikte değerlendirildiğinde mirasın toplam büyüklüğünün 1 milyar liraya yaklaştığı belirtiliyor.

Söz konusu rakamlar henüz mahkeme tarafından açıklanmış resmi bir mal varlığı tespitine dayanmıyor.

Film ve dizilerden telif geliri sürecek

Kariyeri boyunca 182 film ile 12 televizyon dizisinde rol aldığı belirtilen Kadir İnanır’ın yapımlarından doğacak telif gelirleri de mirasın bir parçasını oluşturacak. Sanatçının eserlerinden yıllık yaklaşık 10 milyon liralık telif geliri sağlanabileceği ileri sürülüyor.

28 yasal mirasçı bulunuyor

Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan İnanır’ın 28 yasal mirasçısının olduğu belirtiliyor. Sanatçının 2015 yılında hazırlattığı ilk vasiyetnameyi iptal ederek 2022’de yeni bir vasiyetname düzenlediği, mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia ediliyor.

Vasiyetnamenin içeriği henüz mahkeme tarafından resmen açıklanmadığı için mirasın kimlere ve hangi oranlarda bırakıldığı kesinlik kazanmadı. Sürece ilişkin ayrıntıların 17 Aralık’ta yapılması planlanan duruşmada ortaya çıkması bekleniyor.