Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Washington'da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmemizde; 'Üreten Sağlık' yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.