ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolar değerinde 48 adet 'F-35' savaş uçağı ve diğer ekipman satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin Kongre'ye resmi bildirimde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın toplam değeri 24,3 milyar dolar olan satış işlemiyle 48 adet 'F-35' savaş uçağının yanı sıra 49 adet 'Pratt&Whitney F135-PW-100' motoru ve diğer ilgili ekipmanları satın alacağı belirtildi. Açıklamada, 'F-35' satışının bölgedeki askeri güç denklemini değiştirmeyeceği vurgulandı.