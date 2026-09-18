Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Oyuncular Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen ile şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında oyuncular Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen ile şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişme

Gözaltına alınan isimler arasında tanınmış oyuncu ve sanatçıların bulunması dikkat çekti. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan diğer isimlere ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.