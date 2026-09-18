Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatında çok sayıda görev değişikliği yapıldı. Karar kapsamında 69 görev değişikliğigerçekleştirilirken, çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan göreve Cihat Erce İşbaşar atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 69 görev değişikliği

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatında 69 görev değişikliği yapıldı.

Kararla Kenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, yerine Cihat Erce İşbaşar getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hikmet Güneş atandı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni görevlendirmeler

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan atamalar kapsamında Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Polis Başmüfettişi Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına getirildi.

İl emniyet müdürlüklerinde görev değişiklikleri

Kararla birlikte çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Yapılan atamalar şöyle:

Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne; Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne; Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne; Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne; Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne; Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne; Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Personel Başkanı Ali Süllü Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül Amasya, Bülent Gürcan Bartın, Yusuf Fatih Atay Batman, Ayhan Karaduman Bayburt, Mehmet Darendeli Bingöl, Hikmet Ataman Bitlis, Gökhan Dedebağı Burdur, Esat Feryadi Doköz Erzincan, Mahmut Ay Erzurum, Mehmet Yüksel Gümüşhane, Nihat Özen Hatay, Eraslan Er Iğdır, Osman Tınmazol Karabük, Mustafa Çakır Kırklareli, Arslan Bağrıaçık Kilis, Arif Hakan Tandoğan Kütahya, Mustafa Varol Mardin, Cemal Dalman Muş, Sinan Dallı Nevşehir, Yavuz Doğan Şırnak ve Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

25 isim Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı

Kararla birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile birlikte 24 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Bu isimler şöyle:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Çiftçi, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine hizmetleri için teşekkür ederek yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarı diledi. Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.