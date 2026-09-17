CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevine son verdi.

Gürsel Tekin ve heyet görevden alındı

Mahkemenin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda geçici yönetim görevi sona erdi. Böylece mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görev süreci sonlandırılmış oldu.

Gürsel Tekin, daha önce İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulunun başında kayyum olarak atanmıştı.

Süreç 2023 İstanbul İl Kongresi’ne uzanıyor

CHP İstanbul’daki yargı sürecinin temelinde 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresibulunuyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce kongrede seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İstanbul İl Başkanlığı’nın geçici bir heyet tarafından yönetilmesine karar vermişti. Gürsel Tekin de bu süreçte geçici yönetimin başına getirilmişti.

CHP İstanbul’da şimdi ne olacak?

Mahkemenin son kararıyla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın nasıl yönetileceği ve yeni görevlendirmenin kim tarafından yapılacağı merak konusu oldu.

Kararın ardından CHP İstanbul teşkilatında yeni bir yönetim sürecinin başlaması bekleniyor.

Mahkemenin kararının ayrıntıları ve tarafların atacağı hukuki adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.