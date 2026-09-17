Çaycuma Belediyesi, sahadaki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla makine parkına bir araç daha ekledi. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı kombine kanal açma ve temizleme aracı, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesinde kullanılacak.

İki aracın işini tek araç yapacak

Hem yüksek basınçlı suyla temizleme hem de vakumla çekme özelliklerini bir arada taşıyan araç, kanalizasyon hatlarında biriken çamur, yağ, taş ve çeşitli atıkları temizleyebilecek.

“Hidrojet” adı verilen yüksek basınçlı pompa sistemiyle boruların içerisine özel nozullar aracılığıyla su püskürtülerek boru çeperlerine yapışan maddeler parçalanacak. Ardından vakum sistemi devreye girerek parçalanan atıklar çekilecek.

Araç, özellikle aşırı yağışlarda tıkanan yağmur suyu hatları ve oluşan su birikintilerine daha hızlı müdahale edilmesine de imkan sağlayacak.

Dar alanlara da ulaşabilecek

Kombine araçta bulunan CD Boom sistemi sayesinde kaldırım arkası, dar sokaklar, çit veya çeşitli engellerin arkasında bulunan rögar bacalarına da ulaşılabilecek.

Tek bir operatör tarafından kumandayla yönlendirilebilen sistem, ağır emiş hortumlarının personel tarafından taşınması gibi işlemleri de azaltacak. Böylece hem müdahale süresinin kısaltılması hem de çalışanların karşılaşabileceği iş kazası risklerinin azaltılması hedefleniyor.

“Hem yakıttan hem işçilikten tasarruf sağlayacak”

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yeni aracın belediyenin sahadaki çalışma kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kantarcı, belediyenin daha önce bir greyderi de öz kaynaklarıyla makine parkına kattığını hatırlatarak, yeni kombine kanal açma ve temizleme aracının da aynı şekilde belediye bütçesiyle alındığını ifade etti.

Belediyeye ait bir vidanjör ve kanal açma aracı bulunduğunu belirten Kantarcı, yeni aracın iki aracın özelliklerini bir araya getirdiğini ve yakıt ile işçilik açısından tasarruf sağlayacağını söyledi.

Kantarcı ayrıca şebekelerin periyodik olarak temizlenmesine imkan sağlayacak aracın, hatların daha sağlıklı ve uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunarak arıza sıklığının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni aracın hizmete girmesiyle büyük çaplı kanal temizliği çalışmalarında kardeş belediyelerden araç talep edilmesine de gerek kalmayacağı ifade edildi.