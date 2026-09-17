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Dört serginin açılış kokteyli, 18 Eylül Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında Galeri Soyut’un Çankaya’daki merkezinde gerçekleştirilecek. Galeri Soyut, yeni sezon açılışında sanatseverleri sergileri ziyaret etmeye davet ediyor.

Yeni sezonla birlikte Galeri Soyut’un web sitesi de yenilendi. Yayına alınan VIP uygulamasıyla birlikte sanatseverler, 1.300’den fazla sanatçının sayfasına ulaşabilecek ve günlük eser seçkilerini takip edebilecek.

Kadir Şişginoğlu çalışmalarında şehir kuşlarını resmederken, Rengin Solmaz Sönmez seramik heykelleriyle sergide yer alacak. Yusuf Kaya ise toplumsal portreleri üzerinden çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yeni sezonun dikkat çeken sergilerinden “Esnek Zamanlar-II”, 27 sanatçıyı bir araya getiriyor. Sergide farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan seçki izleyicilere sunulacak.

Ankara’nın sanat galerilerinden Galeri Soyut, yeni sezona dört sergiyle giriş yapıyor. Yeni sezon kapsamında Kadir Şişginoğlu’nun şehir kuşlarını konu alan çalışmaları, “Esnek Zamanlar-II” sergisi, Rengin Solmaz Sönmez’in seramik heykelleri ve Yusuf Kaya’nın toplumsal portreleri sanatseverlerle buluşacak.

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