Belaruslu spor eğitmeni Tatiana Pomerantseva, spor, sağlıklı yaşam, şiddetsiz iletişim ve toplumsal barış alanlarında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nü aldı. Pomerantseva aynı zamanda ödülün Belarus’taki temsilcisi oldu.

Belarus Devlet Sanat Akademisi’nde eğitim alan Pomerantseva, mesleki çalışmalarını spor ve sağlıklı yaşam alanlarına yöneltti. Qigong ve Kung Fu üzerine de çalışmalar yapan Pomerantseva, psikoloji alanındaki literatürü takip ederek bilgi birikimini geliştirdi.

Uzun yıllardır farklı yaş gruplarından kişilerle spor ve sağlıklı yaşam çalışmaları gerçekleştiren Pomerantseva, Belarus’un yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan katılımcılarla çevrim içi çalışmalar da yürütüyor. Çalışmalarında fiziksel sağlık, beden farkındalığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Şiddetsiz iletişim ve toplumsal barış çalışmalarına katkı

Pomerantseva, spor ve sağlıklı yaşam çalışmalarının yanı sıra şiddetsiz iletişim ve sağlıklı insan ilişkileri üzerine de faaliyetler yürütüyor. Bu çalışmaların çatışma yerine çözüm odaklı ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

Barış ve sağlıklı yaşamı destekleyen yürüyüş ve toplumsal etkinliklerin düzenlenmesinde de görev alan Pomerantseva, sosyal yardım çalışmalarına katkı sağlıyor. Down sendromlu bireyler ve çocuklara yönelik çeşitli yardım faaliyetlerinde de yer alıyor.

Ödülün verilmesinde Pomerantseva’nın spor ve sağlıklı yaşam alanındaki uzun yıllara dayanan çalışmaları, şiddetsiz iletişimin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ile toplumsal birlik ve barış girişimlerine katkılarının etkili olduğu ifade edildi.

Ödülün uluslararası kapsamı genişliyor

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nün Belarus’ta verilmesiyle ödül, İtalya ve Fransa’nın ardından üçüncü ülkede takdim edilmiş oldu. Böylece ödülün farklı ülkelerde sağlık ve barış alanında yürütülen çalışmaları destekleyen uluslararası kapsamının genişlediği belirtildi.

Sağlıklı Yaşam Vakfı ise bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf; sağlıklı yaşam ve spor programlarının yanı sıra araştırma, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik faaliyetler yürütüyor.

Vakfın öne çıkan projeleri arasında, her insanın sağlıklı bir yaşamı hak ettiği anlayışıyla hazırlanan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri de bulunuyor.

Ödüllerin önümüzdeki dönemde uluslararası kapsamının daha da genişletilmesi ve Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde sağlık ve barış alanlarında topluma katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara takdim edilmesinin planlandığı bildirildi.