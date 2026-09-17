Karaman’da polis ekiplerince düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince “Sokaklar Güvende” operasyonu gerçekleştirildi.
20 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
10 şüpheli tutuklandı
Adliyeye çıkarılan 20 şüpheliden 10’u, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Diğer 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.
Operasyon kapsamında adli süreç devam ediyor.