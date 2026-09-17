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Operasyon kapsamında adli süreç devam ediyor.

Diğer 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Adliyeye çıkarılan 20 şüpheliden 10’u, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince “Sokaklar Güvende” operasyonu gerçekleştirildi.

Karaman’da polis ekiplerince düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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