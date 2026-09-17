Devlet Tiyatroları’nın emekli sanatçısı, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar görev yapan Canar’ın vefatının ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından taziye mesajı yayımlandı.

Devlet Tiyatroları’ndan Münir Canar için taziye mesajı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Münir Canar’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda Canar’ın Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çok sayıda esere hayat verdiği belirtilerek, sanatçının tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da iz bıraktığı ifade edildi.

Devlet Tiyatroları açıklamasında, “Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi” ifadelerine yer verildi.

Münir Canar kimdir?

Münir Canar, 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya başladı.

Uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan Canar, çok sayıda tiyatro oyununda oyuncu olarak sahne aldı ve çeşitli eserlerin yönetmenliğini üstlendi.

Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim karakteriyle tanındı

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Münir Canar, özellikle Kaynanalardizisinde canlandırdığı “Katip Kerim” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Canar, Oflu Hoca’nın Şifresi 2 başta olmak üzere farklı sinema ve televizyon yapımlarında da rol aldı.

Münir Canar’ın sanat hayatı

Merhum tiyatro sanatçısı Salih Canar’ın oğlu olan Münir Canar, yaşamını tiyatroya adadı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik çalışmalarıyla da Devlet Tiyatroları’nın önemli isimleri arasında yer aldı.

Münir Canar, 81 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Canar’ın vefatı, başta Devlet Tiyatroları olmak üzere sanat camiasında üzüntüyle karşılandı.