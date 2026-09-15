Medyapım imzalı Yeraltı dizisinde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz cuma günü sete çıkan dizi, 7 Ekim’de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon kadrosunu genişleten dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

Burak Bingöl, Yeraltı’da konsey üyesini oynayacak

Başarılı oyuncu Burak Bingöl, Yeraltı dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı.

Bingöl, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı dizide konsey üyesi karakterini canlandıracak.

Oyuncunun dizideki karakterinin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve konsey üyesinin olayların seyrini nasıl etkileyeceği yeni sezonda ortaya çıkacak.

Yeraltı’nın yeni sezon kadrosu dikkat çekiyor

Fenomen dizinin ikinci sezonunda kadroya katılan isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri de bulunuyor.

Yeni oyuncularla hikâyesini genişletecek olan Yeraltı, 7 Ekim’de ikinci sezonuyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.