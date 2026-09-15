Suudi Arabistan futbolunda Cristiano Ronaldo ve Al Nassr merkezli yeni bir gelişme gündeme geldi. Portekizli yıldızın da içinde bulunduğu 5 kişilik yatırımcı grubunun, Al Nassr’ın sahipliğini değiştirmek amacıyla harekete geçtiği iddia edildi.

Söz konusu yatırımcı grubunun, kulübün mevcut sahibi konumundaki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF)satın alma teklifi sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Ronaldo ve Milan’ın sahibi aynı konsorsiyumda

Al Nassr için hazırlandığı öne sürülen satın alma girişiminde yer alan isimler dikkat çekti.

İddiaya göre konsorsiyumda Cristiano Ronaldo ve RedBird Capital Partners CEO’su, İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın sahibi Gerry Cardinale bulunuyor.

Yatırım grubunun diğer üyelerinin ise Suudi Arabistan iş dünyasının tanınan isimleri Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri olduğu aktarıldı.

Böylece futbol dünyasının önemli isimleri ile Suudi Arabistan iş çevrelerinin önde gelen yatırımcılarının Al Nassr için aynı yatırım grubunda buluştuğu öne sürüldü.

Al Nassr için en az 500 milyon dolarlık finansman

Spor analisti Nawaf_STATS tarafından gündeme getirilen ve bazı İtalyan basın kuruluşlarınca da aktarılan iddiaya göre yatırımcı grubu, Al Nassr’ın satın alınması için kapsamlı bir finansman planı hazırlıyor.

Plana göre konsorsiyumdaki 5 yatırımcının her birinin operasyona en az 100 milyon dolar sermaye aktarması bekleniyor. Bu durumda satın alma girişimi için öngörülen toplam finansman miktarının en az 500 milyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Ronaldo Al Nassr’ın ortağı olabilir

Satın alma girişiminin gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr ile olan ilişkisi de yeni bir boyut kazanabilir.

2022 yılının sonunda Al Nassr’a transfer olan ve Suudi Arabistan futbolunun dünya çapında tanınmasında önemli rol oynayan Ronaldo, bu kez kulübün sahiplik yapısıyla da gündeme gelecek.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Portekizli yıldız, formasını giydiği Al Nassr’ın ortaklarından biri olabilir. Böylece Ronaldo için futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği ve yönetimi açısından da yeni bir dönem başlayabilir.

Gözler PIF ile yapılacak görüşmede

Satın alma sürecinin en kritik aşamasının ise PIF ile yapılması beklenen görüşme olduğu belirtiliyor.

İddialara göre RedBird Capital temsilcileri ve konsorsiyum üyeleri, önümüzdeki 48 saat içerisinde PIF'in üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Görüşmede Al Nassr için hazırlanacak satın alma teklifinin ayrıntılarının ele alınması ve kulübün gelecekteki sahiplik yapısına ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Al Nassr’ın geleceğinde son söz PIF’in

Al Nassr’ın mevcut sahiplik yapısında belirleyici konumda bulunan PIF'in vereceği karar, satın alma girişiminin geleceğini doğrudan belirleyecek.

Teklifin kabul edilmesi halinde Cristiano Ronaldo, Gerry Cardinale, Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri tarafından oluşturulduğu öne sürülen yatırımcı grubunun Al Nassr'ın yeni ortakları olması gündeme gelecek.

PIF'in teklifi kabul etmemesi veya tarafların finansal ve yönetim şartlarında anlaşamaması halinde ise satın alma girişiminin gerçekleşmemesi söz konusu olacak.

Al Nassr için henüz resmi anlaşma yok

Şu aşamada Al Nassr’ın sahiplik değişimine ilişkin resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu yatırımcı grubunun kulübü satın almak için teklif hazırlığında olduğu yönündeki iddiaların önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netlik kazanması bekleniyor.

Teklifin hayata geçmesi halinde Ronaldo'nun futbolcu olarak formasını giydiği Al Nassr'da aynı zamanda ortak konumuna gelmesi, Suudi Arabistan futbolunda son dönemin en dikkat çekici sahiplik değişikliklerinden biri olacak.