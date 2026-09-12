Kore kültürünü Türkiye'de deneyim odaklı etkinliklerle tanıtacak

Kore Kültür Merkezi'nin (KKM) yeni müdürü Park Saeng, Türkiye'deki yeni görevine ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görev süresince özellikle katılım ve deneyim kavramlarına ağırlık vermek istediğini belirten Park, Türkiye'de Kore kültürünü tanımak isteyenlerin kültürel etkinliklerin yalnızca izleyicisi olmak yerine doğrudan sürecin parçası olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Park, Kore kültürünün Türkiye'de görsel, işitsel ve gastronomik etkinliklerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da tanıtılmasını istediklerini söyledi.

Kore Kültür Merkezi'nin yeni müdürü, imkan bulunması halinde Türkiye'deki bir televizyon kanalıyla işbirliği yaparak Kore ve Türk mutfağını buluşturan özel bir program hazırlamak istediğini de dile getirdi.

Türk ve Kore kültürleri sanat alanında buluşacak

Park Saeng, Türkiye ile Güney Kore'nin kültürel açıdan sahip olduğu ortak noktaların yeni işbirliklerinin önünü açabileceğine dikkati çekti.

İki ülkenin sanatçılarının aynı projelerde buluşmasının yeni ve özgün sanat çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceğini belirten Park, kültürel değişimin yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Park, İstanbul'da gelecek yıl yapılması planlanan Dünya Mirası Komitesi toplantılarının da Güney Kore ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşim açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini ifade etti.

Güney Kore kültür ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini aktaran Park, bu tür temasların iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

“Kültürel diplomasi etkinliklerle birlikte yürütülmeli”

Kültürel faaliyetlerin diplomasiyle doğrudan bağlantılı olduğuna inandığını belirten Park Saeng, iki ülkenin sanatçıları ve kültürel miraslarının bir araya gelmesinin gerçek anlamda kültürel diplomasi oluşturacağını söyledi.

Park, Güney Kore ve Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın karşılıklı etkinliklerle daha fazla tanıtılabileceğini belirterek, sanatçıların birbirlerinin ülkelerinde düzenlenen organizasyonlara katılmasının ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

Kore Kültür Merkezi'nin Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli kültürel organizasyonlar düzenlediğini hatırlatan Park, önümüzdeki dönemde bu çalışmaların çeşitlendirilmesini planladıklarını aktardı.

Park Saeng'i Türkiye'de şaşırtan ortak kültürler

Türkiye'deki yaşamına ilişkin gözlemlerini de paylaşan Park Saeng, özellikle hamam kültürünün Kore'deki jjimjilbang geleneğine benzerliğinin dikkatini çektiğini anlattı.

Ankara'nın Ulus bölgesindeki bir hamamı ziyaret ettiğini belirten Park, karşılaştığı kültürel benzerliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Evlerde içeri girerken ayakkabıların çıkarılmasının da Güney Kore'deki gelenekle benzerlik taşıdığını belirten Park, bu davranışın yaşam alanına ve karşıdaki kişiye duyulan saygının göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye atandığını söylediğinde çevresinden aldığı ilk tepkilerden birinin ülkenin kültür ve tarihin canlı şekilde yaşandığı bir coğrafya olduğu yönünde olduğunu aktaran Park, Türkiye'nin doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu özgün bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden çok etkilendiğini belirten Park, İstanbul ve Kapadokya'nın da Güney Korelilerin ziyaret etmek istediği önemli turizm merkezleri arasında bulunduğunu söyledi.

2027'de Kore-Türkiye ilişkilerinin 70. yılı kutlanacak

Park Saeng, 2027'nin Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü olması nedeniyle özel hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Bu kapsamda Türkiye'de yaşayanların Kore kültürünü daha yakından tanıyabilmesi ve etkinliklere aktif olarak katılabilmesi için çeşitli kültür programlarının hazırlanacağını belirten Park, yıl dönümüne özel kapsamlı organizasyonlar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kore Ulusal Opera Topluluğu'nun özel gösterileri ve Kore Film Haftası gibi etkinliklerin gündemde olduğunu aktaran Park, 70. yıl dönümünün iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Ankara'daki geleneksel evler Güney Kore'yi hatırlattı

Ankara Kalesi çevresindeki geleneksel evlerin bulunduğu bölgeyi de ziyaret eden Park, burada gördüğü taş duvar ve kiremitlerin Güney Kore'deki Bukchon Hanok Köyü'ndeki geleneksel yapıları hatırlattığını söyledi.

Türkiye'deki sosyal yaşamda da Güney Kore kültürüne benzer davranışlarla karşılaştığını anlatan Park, büyüklere saygı gösterilmesi, sofrada yiyeceklerin cömertçe paylaşılması ve misafirlere ikramda bulunulması gibi geleneklerin kendisine tanıdık geldiğini belirtti.

Toplu taşımada gençlerin yaşlılara yer vermesi, restoranlarda müşterilere gösterilen yakın ilgi ve komşuların birbirleriyle sıcak şekilde selamlaşmasının da Kore kültüründeki “jeong” anlayışını hatırlattığını ifade etti.

Park Saeng, Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel bağların gelecekte daha da güçlenmesini istediğini belirterek, “Kültür, gönülleri birbirine bağlayan en güçlü köprüdür.” mesajını verdi.