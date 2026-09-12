12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbenin 46'ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Müsavat Dervişoğlu, darbenin milletin iradesine düşülen kara bir leke olduğunu aktardı.

Hiçbir darbenin ve vesayetin, milletin iradesinden güçlü olmadığını belirtti, yaşamını yitirenleri andı.

Dervişoğlu yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir. Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakârlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür. 12 Eylül Darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, millet iradesini hiçe sayan zihniyeti lanetliyorum. Allah, Türk milletine bir daha böylesi kara günler yaşatmasın." ifadelerine yer verdi.

12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir.



Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakârlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür.



12 Eylül Darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle… pic.twitter.com/ZemRQUTfj3 — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) September 12, 2026