2027-2029 dönemine ilişkin kamu yatırımlarının hazırlanması süreci başladı. Kamu yatırımlarına yönelik hazırlıkların usul ve esaslarını belirleyen genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım tekliflerini Orta Vadeli Program’da yer alan hedef, politika ve önceliklerle uyumlu şekilde hazırlamaları istendi.
Kamu yatırımlarının hazırlanmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, öncelikli alanlara ağırlık verilmesi ve yatırımların belirlenen hedefler doğrultusunda planlanması amaçlanıyor.
Muhabir: Haber Merkezi