Bir kaynak ustasının işten haksız şekilde çıkarıldığını ileri sürerek açtığı dava, Yargıtay'ın fazla çalışma ve hafta tatili ücretlerine ilişkin önemli bir değerlendirmesine konu oldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftanın 7 günü çalışıldığı kabul edilen durumlarda hafta tatiline denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın ayrıca fazla mesai hesabına eklenemeyeceğine hükmetti.

İşten çıkarıldığını öne sürerek dava açtı

İddiaya göre kaynak ustası, işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve devamsızlıkla ilgili savunması alınmadan işten çıkarıldı. İş sözleşmesinin eylemli ve sözlü olarak sona erdirildiğini savunan işçi, feshin hukuka aykırı olduğunu belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

İşçi, çalıştığı dönem boyunca yıllık izinlerini kullanmadığını ve karşılığında izin ücretlerinin de ödenmediğini ileri sürdü. Dava dilekçesinde kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücretlerinin de kendisine ödenmesini talep etti.

İşveren ise iddiaları kabul etmedi. Feshin haklı nedene dayandığını savunan işveren, işçinin fazla çalışma yapmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını belirterek davanın reddini istedi.

İlk derece ve istinaf mahkemesi işçiyi haklı buldu

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı bir nedene dayanmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul ederken çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin bazı alacaklarının da bulunduğuna karar verdi.

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

Yargıtay: Fazla mesai hesabında kritik ayrıntı

Dosyanın işveren tarafından temyiz edilmesi üzerine inceleme Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yüksek Mahkeme, işçiye hafta tatili ücretinin ayrıca ödenmesine karar verildiğine dikkat çekti.

Yargıtay, haftanın 7 günü çalışıldığı kabul ediliyorsa hafta tatiline denk gelen günün 7,5 saatlik bölümünün hafta tatili ücreti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aynı sürenin bir kez daha fazla çalışma hesabına dahil edilmesinin ise aynı çalışma karşılığında iki ayrı ödeme yapılması sonucunu doğuracağına dikkat çekildi.

Kararda, hafta tatiline denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Karar bozuldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınmasını hukuka uygun bulmadı. Bu nedenle, hafta tatiline denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın fazla mesai hesabından çıkarılması gerektiğine karar veren Yüksek Mahkeme, mevcut hükmü bu yönden bozdu.

Karar, hafta tatilinde yapılan çalışmaların ücretlendirilmesinde aynı çalışma süresinin iki farklı kalemde hesaba katılamayacağını ortaya koyması açısından önem taşıyor.