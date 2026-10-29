EGO Genel Müdürlüğü, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için ulaşım desteği sağlayacak. EGO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konferans kapsamında görevlendirilen 50 otobüsün 29 Ekim Perşembe günü Antalya'ya gönderildiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen konferans süresince otobüsler, katılımcıların konaklama merkezleri ile etkinlik alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak.

COP31 İçin 43 CNG'li, 7 Dizel Otobüs Görev Yapacak

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'ya gönderilen 50 otobüsün 43'ü sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 7'si ise dizel yakıtla çalışıyor. Ulaşım hizmetlerinde 56 EGO personeli de görev alacak.

Konferans boyunca hizmet verecek otobüslerle katılımcıların konaklama alanları ve etkinlik merkezi arasındaki ulaşımının sağlanması planlanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, açıklamasında otobüslerin 29 Ekim'de Antalya'ya uğurlandığını belirterek konferans süresince ulaşım hizmetlerine destek verileceğini kaydetti.