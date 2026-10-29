Konserve ve Dondurulmuş Gıdalar Ne Kadar Sağlıklı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

“Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Allah milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.”

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Çiftçi, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını belirtti. Açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çiftçi, yaralılara acil şifalar diledi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşanan peribacası çökmesi nedeniyle bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ve arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.