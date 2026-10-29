Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşanan peribacası çökmesi nedeniyle bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ve arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.
Göreme'deki Peribacası Çökmesinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Çiftçi, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını belirtti. Açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çiftçi, yaralılara acil şifalar diledi.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Allah milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.”