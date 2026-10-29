İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp 9 mürettebatı bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan mürettebatı arama çalışmaları sırasında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin, yapılan incelemeler sonucunda Tuğberk İmamoğlu gemisinin 2'nci kaptanı Rahmi Temel'e ait olduğu tespit edildi.

Rahmi Temel'in Cenazesi İzmir'de Defnedilecek

Rahmi Temel'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Temel'in, 31 Ekim'de İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

'Bir Naaşa Kavuşmanın Rahatlığı Olacak'

Rahmi Temel'in ağabeyi Remzi Temel, yaşadıkları acıyı ve diğer kayıp denizcilerin ailelerinin bekleyişini anlattı. Kazanın ardından 57'nci günde bir cenazeye ulaşıldığını belirten Temel, bulunan kişinin kardeşi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Diğer 8 mürettebatın arandığını ve ailelerin Silivri'de çadırlarda beklediğini ifade eden Remzi Temel, yakınlarına ulaşabilmek için zor şartlarda umutla bekleyen ailelerin büyük bir çaresizlik yaşadığını dile getirdi.

Kardeşinin cenazesine ulaşmanın kendileri için üzüntü verici olduğunu belirten Temel, bir mezarlarının olacak olmasının ise kendilerine bir nebze olsun rahatlık sağlayacağını söyledi. Kardeşinin ailesi ve iki kızının bulunduğunu aktaran Temel, diğer kayıp denizcilerin de bulunmasını temenni etti.

'Deniz İşçileri Böyle Bir Yaşamı Hak Etmiyor'

Gemide kayıp olan mürettebattan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu'nun dayısı Recai Yılmaz da ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Mirzaoğlu'nun yaklaşık 4 yıldır aynı şirkette gemilerde aşçıbaşı olarak çalıştığını belirten Yılmaz, yeğeninin 8 çocuk babası olduğunu ve yaklaşık 7 ay sonra emekli olmayı beklediğini ifade etti.

Ailesinin, çocuklarının babalarından uzak büyümesi nedeniyle onun gemide çalışmasını istemediğini aktaran Yılmaz, deniz işçilerinin haklarının daha fazla korunması gerektiğini vurguladı.

Arama çalışmalarının denizde, gemide ve geminin çevresindeki deniz dibinde sürdüğünü belirten Yılmaz, kayıp denizcilerin yakınlarının olumsuz hava şartlarına rağmen Silivri'de bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.