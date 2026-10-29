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Kararla birlikte Sinem Dedetaş’ın cezaevindeki tutukluluk hali sona ererken, hakkındaki yargı süreci ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri altında devam edecek.

Dedetaş’ın avukatı Akın Atalay, yaptığı açıklamada tahliye kararını kamuoyuyla paylaştı. Atalay, müvekkilinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden tahliye edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Dedetaş’ın, avukatının tahliye başvurusu üzerine ev hapsi şartıyla cezaevinden çıkarılmasına karar verildi.

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