Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle başladı. Konuşmalar sırasında tören alanında bulunan ve bayrak taşıyan bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı. Bu sırada kürsüde olan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve çocuk hastalıkları uzmanı olan AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk yardım ekibinin sürdürdüğü müdahalede, öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
Tören sırasında fenalaşan öğrenciye doktor vekil ve il başkanından müdahale!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bayrak taşıyan bir kız öğrenci fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi, doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile çocuk hastalıkları uzmanı AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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