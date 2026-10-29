Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet ve karşı yönden gelen Ömer Ö. kontrolündeki 81 DB 326 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle beraber motosikletten fırlayan sürücü, otomobilin ön camından içeri girdi. Araçla beraber yaklaşık 30 metre giden Mert S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert S. tedaviye alındı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA