AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya’nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çelik, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Ömer Çelik’ten İspanya halkına dayanışma mesajı

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.”

Çelik’in mesajı, İspanya’da meydana gelen tren kazasının ardından dayanışma ve taziye açıklaması olarak paylaşıldı.