Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli takımda alınan sonuçlar ve taraftarların eleştirilerinin ardından deneyimli teknik adamın geleceği gündeme gelmişti.
Taraftarların tepkisi gündem oldu
Fenerbahçe'de alınan sonuçlar ve takımın sahadaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Deneyimli çalıştırıcının maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar da taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada teknik direktör değişikliği yönündeki çağrılar gündeme gelirken, Kartal'ın takımın başındaki geleceği tartışılmaya başlandı.
İsmail Kartal'ın istifa talebini ilettiği öne sürüldü
İddiaya göre İsmail Kartal, gün içinde kulüp binasına giderek yönetimle görüştü. Görüşmede deneyimli teknik adamın istifa talebini yönetime ilettiği ileri sürüldü.
Görüşmenin ardından kulüp yönetiminin, teknik direktörün geleceğine ilişkin değerlendirme yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör merak konusu
İsmail Kartal döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörün belirlenmesine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.