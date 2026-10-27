Ulus’ta pavyonlar bir bir yıkılıyor!

Fon ödemeleri ne zaman başlayacak, emekli maaşlarına zam gelecek mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstifa mı Etti?

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” İngiltere’ye Uzandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

İsmail Kartal döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörün belirlenmesine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından kulüp yönetiminin, teknik direktörün geleceğine ilişkin değerlendirme yaptığı belirtildi.

İddiaya göre İsmail Kartal, gün içinde kulüp binasına giderek yönetimle görüştü. Görüşmede deneyimli teknik adamın istifa talebini yönetime ilettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de alınan sonuçlar ve takımın sahadaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Deneyimli çalıştırıcının maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar da taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli takımda alınan sonuçlar ve taraftarların eleştirilerinin ardından deneyimli teknik adamın geleceği gündeme gelmişti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.